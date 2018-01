Jail Report for Jan. 10 – 20

Staff Report

Jennifer Akin, 33 of Frederick, Compulsory Education Act violation.

Jone Flores, public intoxication, resisting executive officers and assault.

Lindsey Germain, 31 of Frederick, failure to carry security verification and speeding in a posted zone.

Migda Guerram, 38 of Frederick, speeding in a posted zone.

Patric Wade Hawkins, 40 of Altus, driving with license suspended, cancelled or revoked.

Charlie Howard, 26 of Frederick, hold for Garfield County.

Leonard Britton Johnson Jr., 42 of Frederick, possession of a controlled substance.

Stephen Powell, 27 of Frederick, omitting an entry of receipt in corporate books, driving with license suspended, cancelled or revoked.

Jo David Walker, 47 of Davidson, possession of a controlled substance, receiving, possessing, concealing stolen property.

Brandy Williams, grand larceny.

Akin http://www.press-leader.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_AKINJN_3-BW201811984546642.jpg Akin Flores http://www.press-leader.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_FLORESJA_18-BW20181198455063.jpg Flores Germain http://www.press-leader.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_GERMAINL-BW201811984554563.jpg Germain Guerra http://www.press-leader.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_GUERRAM_6-BW201811984618962.jpg Guerra Hawkins http://www.press-leader.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_HAWKINSPW_8-BW201811984634155.jpg Hawkins Howard http://www.press-leader.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_HOWARDC_16-BW201811984649336.jpg Howard Powell http://www.press-leader.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_POWELLS_98-BW201811984722390.jpg Powell Williams http://www.press-leader.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_WILLIAMSBD_85-BW201811984740994.jpg Williams